احذر.. الأرق يهدد بأمراض قاتلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

وجد باحثون في معهد Karolinska بالسويد أن الأرق يمكن أن يعرّض الأفراد لخطر الإصابة بأمراض الشريان التاجي وفشل القلب والجلطة الدماغية.



وحلل الباحثون بيانات مأخوذة من 1.3 مليون فرد، ووجدوا أن أولئك الذين لديهم ميول وراثية للأرق، يعانون من احتمالات أعلى للإصابة بأمراض القلب.

وتستند النتائج إلى مجموعة من الأدلة، التي تربط اضطراب النوم بحالات أمراض القلب القاتلة.

وقالت الباحثة الدكتورة سوزانا لارسون: "من المهم تحديد السبب الكامن وراء الأرق وعلاجه. النوم هو السلوك الذي يمكن تغييره من خلال عادات جديدة وإدارة الإجهاد".

واستخدمت الدراسة، التي نُشرت في مجلة Circulation التابعة لجمعية القلب الأمريكية، تقنية تُعرف باسمMendelian randomization، وهي طريقة بحث تستخدم المتغيرات الوراثية المعروفة بأنها مرتبطة بعامل خطر محتمل، مثل الأرق، لاكتشاف العلاقات مع المرض.

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واختير 1.3 مليون مشارك أصحاء ومرضى يعانون من أمراض القلب والجلطة الدماغية، من 4 دراسات عامة كبرى في أوروبا، بما في ذلك البنك الحيوي البريطاني.

وحلل الباحثون 248 علامة وراثية، تسمى SNPs، تُعرف بأنها تلعب دورا في الأرق بمواجهة احتمالات الإصابة بفشل القلب والجلطة الدماغية والرجفان الأذيني.

وتبين أن الأفراد المعرضين لخطر الأرق جينيا، يزيد لديهم خطر الإصابة بالنوبات القلبية بنسبة 13%، وفشل القلب بنسبة 16%، والجلطة الدماغية بنسبة 7%.

وظلت النتائج صحيحة حتى مع وجود تعديلات على التدخين والاكتئاب، التي ثبت أن لها علاقات وراثية بالأرق.

وقالت الدكتورة لارسون إن الأرق يسبب زيادة تحفيز الجهاز العصبي الودي، مصدر الجسم لتحفيز استجابة القتال، وكذلك الالتهابات. كما يزيد من عوامل الخطر المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية. وليس من الممكن تحديد ما إذا كان الأفراد المصابون بأمراض القلب، يعانون من الأرق أم لا.

وخلصت الدراسة إلى أن قلة النوم المنتظمة تعرض الناس لخطر الإصابة بأمراض خطيرة، بما في ذلك السمنة وأمراض القلب والسكري. كما يقلل الأرق من متوسط العمر المتوقع، ورُبط سابقا بزيادة خطر الإصابة بالسرطان، وفقا لإدارة الصحة الوطنية في بريطانيا.