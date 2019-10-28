تعرف على طريقة استعمال علامات NFC بهواتف آي فون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 أكتوبر 2019

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مع إطلاق نظام "آي أو إس 13.1" قامت شركة أبل بدمج تطبيق الاختصارات Shortcuts في نظام تشغيل الأجهزة الجوالة، وذلك من أجل إنشاء عمليات الأتمتة واستدعائها بسهولة، والتي يمكن إنشائها أيضا في الموديلات الحديثة من هاتف آيفون عن طريق علامات NFC، أو ما يعرف العلامات اللاسلكية، والتي يمكن الحصول عليها كميدالية مفاتيح أو ملصقات، ويتم استخدام هذه العلامات اللاسلكية لتشغيل مجموعة من الوظائف أو سلسلة من الأوامر.



ومن ضمن أمثلة استعمال علامات NFC تفعيل وضع الطيران عندما يتم وضع الهاتف الذكي على طاولة السرير، التي يلتصق بها ملصق NFC، أو وضع علامة NFC على خزانة الملابس تعمل على تفعيل تقنية البلوتوث وتشغيل قائمة أغنيات خاصة عندما يرغب المستخدم في الجري.

وأشارت شركة أبل إلى أنه يتم دعم عمليات الأتمتة بواسطة علامات NFC في موديلات آي فون XS و XS Max و XR وكذلك آي فون 11 و 11 Pro و 11 Pro Max، ولإنشاء سلسلة الأوامر بواسطة علامة NFC، فإنه يتعين على المستخدم فتح تطبيق الاختصارات Shortcuts واختيار بند الأتمتة Automation وبعد ذلك تحديد بند إنشاء أتمتة شخصية Create Personal Automation، ويتم تحديد NFC كمشغل، وسوف يطلب من المستخدم بعد ذلك الاحتفاظ بعلامة NFC على الجانب الخلفي للجهاز ومنحها اسما مميزا، مثل "طاولة السرير" أو "الجري".