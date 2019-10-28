الإمارات والبرازيل توقعان صفقات خلال أول زيارة لبولسونارو

اسماء السيد - ابوظبي: وقعت الامارات والبرازيل العديد من الاتفاقيات الاحد خلال زيارة رسمية يقوم بها الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو للدولة الخليجية هي الأولى له لبلد عربي.
ووصل بولسونارو إلى الإمارات السبت ومن المقرر أن يتوجه إلى قطر والسعودية حيث سيشارك في منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار".
وعقب اجتماع بينهما كتب ولي عهد الامارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تويتر "شهدت والرئيس البرازيلي تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين بلدينا". أضاف "نسعى إلى إقامة مشاريع مشتركة تخدم تطلعاتنا نحو تنويع التعاون وتعزيز علاقات الصداقة بين شعبينا".
وبحسب وكالة الانباء الاماراتية وقع الطرفان عددا من الاتفاقيات من بينها التعاون الجمركي واتفاقيات في مجالي الدفاع والتجارة.
ومن المقرر أن يلقي بولسونارو كلمة في منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار" في السعودية.
وفي العام الماضي، قاطع عشرات من كبار المسؤولين ورواد عالم المال والأعمال حول العالم المنتدى الذي يطلق عليه "دافوس في الصحراء"، على وقع تفاقم الغضب الدولي بسبب مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
وقتل الصحافي السعودي الذي كان يكتب مقالات رأي في صحيفة "واشنطن بوست" انتقد فيها الحكومة السعودية، بقنصلية المملكة في اسطنبول في 2 أكتوبر 2018.
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