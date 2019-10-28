رئيس البرازيل يزور الإمارات









اسماء السيد - ابوظبي: عقد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الاماراتية الاحد جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو الذي يقوم بزيارة رسمية للدولة الخليجية.

بحث الجانبان خلال الجلسة التي عقداها في قصر الوطن في أبوظبي، "العلاقات الثنائية وآفاق تعزيزها وتنميتها خلال الفترة المقبلة في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية وبشكل خاص في قطاعات الطاقة والزراعة والبنية التحتية والنقل والطاقة والابتكار والذكاء الاصطناعي".

واستعرضا المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والأوضاع في منطقتي الخليج العربي والشرق الأوسط والقضايا والملفات محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها، بحسب بيان رسمي.

Advertisements

وأكد ولي عهد أبوظبي أن دولة الإمارات العربية المتحدة "حريصة على تعزيز علاقاتها مع جمهورية البرازيل الصديقة على المستويات كافة خاصة في مجالات التجارة والزراعة والطاقة وغيرها".

وأشار إلى أن الإمارات تعد ثالث أكبر شريك تجاري عربي للبرازيل "وأن ثمة سعيا مشتركا لزيادة معدل التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة المقبلة".

وأضاف أن البرازيل "دولة مهمة على المستويات السياسية والاقتصادية، ولها ثقلها في محيطها الإقليمي والعالمي وتحظى بأهمية كبيرة ضمن استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة الخاصة بتعزيز وتوسيع علاقاتها".

وأكد الجانبان في ختام مباحثاتهما على "بذل مزيد من الجهود لتوطيد وتعميق علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين".

