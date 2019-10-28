هؤلاء القادة الأمريكيين تابعوا سير عملية مقتل البغدادي

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Al Masry Al Youm Publishing and Printing

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، أنه شاهد العملية العسكرية التي نفذتها قوة أميركية خاصة، وقتل خلالها زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي، داخل محافظة إدلب السورية. وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي، إنه شاهد العملية مع نائبه مايك بنس، ووزير الدفاع مارك إسبر، بالإضافة إلى قادة الأركان المشتركة وآخرين، وفقًا لـ«سكاي نيوز».

لكن الرئيس الأميركي لم يوضح ما إذا كان قد تابع سير العملية عبر بث مباشر أم أنه اطلع رفقة القادة الأميركيين على تسجيلات مصورة للعملية العسكرية التي نفذت ليلة السبت. وقال ترامب: «كنت أعلم بشأن العملية المرتقبة منذ ثلاثة أيام»، مضيفا: «بدأنا نتلقى معلومات إيجابية جدا عن مكان البغدادي قبل شهر». وتابع: «تمكنا من تحديد مكان وجود البغدادي قبل أسبوعين».

قادة أمريكيون تابعوا مقتل البغدادي