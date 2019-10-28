فيديو.. والد الطيار الأردنى معاذ الكساسبة: كلى فخر وسرور بعد مقتل البغدادى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب والد الطيار الأردنى معاذ الكساسبة الذى أحرقه تنظيم "داعش" الإرهابى، عن سعادته بالقضاء على أبو بكر البغدادى زعيم التنظيم. وقال الكساسبة فى تصريحات لقناة "العربية": "كلى فخر وسرور فى هذا اليوم، هذا الرجل الفاسد المفسد، هذا الفيروس الذى سرى فى جسد الأمة الإسلامية وليس العربية فقط، شوه صورة المسلمين والإسلام، كنت أحلم فى حياتى أن أتمكن من البغدادى وأمثاله، وكل من ساهم فى قتل ابنى معاذ مثل صدام الجمل، وهو أحد قادة داعش الصغار". وأضاف الكساسبة: "كنت أحلم بالثأر لمعاذ وقتل واحدا منهم أو أحضر مقتل واحد منهم". Advertisements وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أعلن مقتل زعيم تنظيم "داعش"، فى عملية نفذتها القوات الخاصة الأمريكية فى قرية باريشا فى ريف محافظة إدلب فى سوريا.

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