شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. استقالة 3 نواب فى البرلمان تضامنا مع احتجاجات المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقال ثلاثة نواب فى البرلمان العراقى، أمس الأحد، على خلفية الاحتجاجات التى تجتاح البلاد لمحاربة الفساد وتوفير فرص عمل.

ووفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية، أعلن النائب طه الدفاعى، تقديم استقالته من عضوية مجلس النواب فى دورته الرابعة، مقدما اعتذاره للشعب.

وقال الدفاعى، فى استقالته التى أرسلها إلى رئاسة مجلس النواب: "فى ظل الظروف الراهنة التى يمر بها بلدنا العزيز والتحول الكبير الذى عبر عنه شعبنا العراقى الأبى فى خروجه لتظاهرات فى أغلب المحافظات فى الأيام الماضية ولا زال مستمر صامدا، وقدم الدماء والتضحيات فى جميع ساحات التظاهر فى كل المحافظات معبرا عن سخطه وعدم رضاه عن العملية السياسية وعلى الأحزاب التى حكمت البلد منذ 16 عام وفشلت فشل ذريعا فى ادارته وبناءه وتطوره".

كما تقدم النائبان فى تحالف سائرون عن الحزب الشيوعى رائد فهمى وهيفاء الأمين، باستقالتهما من البرلمان.

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وقال النائبان فى مؤتمر صحفى: "تتصاعد يوما بعد آخر انتفاضة شعبنا العراقى من أجل التغيير الجذرى والانتقال ببلدنا إلى وضع جديد يفتح أمامه آفاق التطور والتقدم ويوفر لابنائه الحياة الكريمة المستقرة الآمنة".

وأكد النائبان، أن الأيام الأخيرة أظهرت عجز الحكومة ومجلس النواب عن تلبية مطالب المتظاهرين والاستجابة الى ارادة الشعب وبدء عملية التغيير".

وتشهد 10 محافظات عراقية اضافة الى العاصمة بغداد، مظاهرات كبيرة تطالب بالقضاء على الفساد والفاسدين وإجراء إصلاحات.