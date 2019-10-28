النصر يكسب #الديربي و #ابها يقهر #العميد و #الشباب في الوصافة

الخليج - حسن القبيسي

واصل الهلال صدارة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين رغم الخسارة التي تعرض لها أمام النصر في ديربي الرياض وذلك في قمة مباريات الجولة الثامنة ، وأرتقى الشباب للمركز الثاني بعد أن كسب ضيفه الوحدة بهدفين دون مقابل ، فيما خسر الأهلي مباراته الأولى مع مدربه جروس من مضيفه الحزم بهدفين لهدف ، وأنتصر أبها على مضيفه الاتحاد بهدفين لهدف ، وتلقى ضمك هزيمة جديدة على أرضه وبين جمهوره من الرائد .

ولُعب حتى نهاية الجولة الثامنة 62 مباراة سجل فيها 165 هدف ، وأشهر الكرت الأحمر 11 مرة ، فيما ظهر الكرت الأصفر 240 مرة وأحتسب خلالها 16 ركلة جزاء .

وفي ترتيب الهدافين لا زال أدواردو في الصدارة برصيد 7 أهداف يليه رومارينيو ب 6 أهداف ، ويأتي بفي المركز الثالث قوميز الهلال وسومة الأهلي ، وأندريا العدالة برصيد 5 أهداف لكلاُ منهم.

وفيما يلي ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان :

1- الهلال 19 نقطة

2-الشباب 15 نقطة

3-الوحدة 15 نقطة

4-الأهلي 14 نقطة

5-النصر 14 نقطة

6- الفيصلي 14 نقطة

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7- الحزم 16 نقطة

8-أبها 11 نقطة

9-التعاون 10 نقاط

10-الاتفاق 9 نقاط

11-الاتحاد 9 نقطة

12-الفيحاء 9 نقطة

13-الرائد 8 نقاط

14-العدالة 7 نقاط

15-الفتح 4 نقاط

16-ضمك 4 نقاط