عفريت الماء: يُجدد الخلايا ويُنقذ من أمراض خطيرة

اكتشف مجموعة من العلماء في جامعة نورث إيسترن الأمريكية في الكائن البحري المعروف باسم عفريت الماء بروتينًا له القدرة على تحفيز تجديد الخلايا بعد تلفها، مما يفتح الباب أمام إيجاد طرقًا لاستخدام هذا البروتين في تجديد خلايا الجسم البشري، وتجنب الإصابة بأمراض خطيرة.
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وبحسب ما ذكرته دراسات علمية، فإن هذا النوع من الكائنات البحرية واسمه Axolotls تبين أن له القدرة على تجديد جلده وأنستجته العضلية وكذلك أطرافه العصبية وعظامه.
ويقوم كائن عفريت الماء بالتغذى على أطراف أشقائه، ليلاحظ العلماء أن الأطراف المأكولة من هذه الكائنات تنمو مجددًا بعد مرور أشهر قليلة، وكأنها لم تتعرض للقطع مطلقًا.
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وقال أحد العلماء المسؤولين عن هذه الدراسات أن هذه القدرة الاستثنائية الموجودة في كائن عفريت الماء ترجع إلى خصائص فريدة في وظيفته الخلوية، موضحًا أنه عندما تصاب أحد أعضاء هذا الكائن، يقوم جسمه بإطلاق إشارة تبلغ الخلايا القريبة من العضو المصاب، وهي جزيئات بروتينية، بالانتقال من حالة الراحة إلى حالة التجدد.
ويتوقع العلماء أن يساعد هذا الاكتشاف العلمي على ابتكار طرقًا جديدة لعلاج أمراض خطيرة مثل السرطان والزهايمر وأمراض القلب.المزيد:
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