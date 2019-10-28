شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تشيد بوصول مساعدات لجنوب كردفان بالسودان لأول مرة منذ سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت الأمم المتحدة، بتعاون السودان وتنسيقه مع حكومة جنوب السودان و"الحركة الشعبية – قطاع الشمال"، ما مكن المنظمة الدولية من إيصال العون الإنسانى، لمنطقة "كاودا"، فى جنوب كردفان جنوبى السودان، لأول مرة منذ ثمانى سنوات.

وقالت قوى يوب سُن، منسقة الشئون الإنسانية فى السودان، فى بيان أمس الأحد، إن حكومة السودان وحكومة جمهورية جنوب السودان والحركة الشعبية، أبدوا تعاونًا استثنائيًا لتسهيل زيارة المدير التنفيذى لبرنامج الغذاء العالمى ديفيد بيسلى، إلى كاودا فى جبال النوبة بولاية جنوب كردفان، موضحة أن البعثة تعتبر أول بعثة إنسانية للأمم المتحدة إلى المنطقة منذ أكثر من ثمانية أعوام.

ودعت المسئولة الدولية، كافة الأطراف إلى مواصلة العمل بروح من التعاون لإتاحة وصول المساعدات الإنسانية دون قيود إلى المناطق المتأثرة بولايتى جنوب كردفان والنيل الأزرق.

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