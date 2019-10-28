شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 3 مصريين فى حادث انهيار أعمال إنشائية بالعاصمة الأردنية عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى 3 أشخاص مصريين، مصرعهم فى حادث انهيار بمنطقة الدوار الثامن فى العاصمة الأردنية عمان.

ووفقا لإدارة الدفاع المدنى فى الأردن، عبر حسابها على فيس بوك، صرح المقدم إياد العمرو، الناطق الإعلامى باسم الدفاع المدنى الأردنى، بأن كوادر الإنقاذ والإسعاف فى مديرية دفاع مدنى غرب عمان، وبإسناد من فريق البحث والإنقاذ الأردنى، استكملت عمليات البحث والتفتيش فى موقع الانهيار بعد أن تمكنت من إخراج ثلاثة أشخاص من تحث الأنقاض.

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وأضاف العمرو، أن الأشخاص الثلاثة يحملون الجنسية المصرية، حوصروا تحت الأنقاض أثناء قيامهم بأعمال إنشائية بمنطقة الدوار الثامن، حيث عملت فرق الإنقاذ على إخراج الوفيات بعد جهود مضنية بذلتها فى عمليات البحث والتفتيش وإزالة الردم، بسبب الكميات الكبيرة من الأتربة باستخدام المعدات المتخصصة بمثل هذه الحوادث.

وأوضح المتحدث الرسمى، أن فرق الاسعاف تولت نقل الوفيات إلى مستشفى البشير الحكومى، فى العاصمة الأردنية.







