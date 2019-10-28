شكرا لقرائتكم خبر عن عضو فى مجلس السيادة السودانى: ملف السلام أولوية للحكومة الانتقالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء إبراهيم جابر إبراهيم، عضو مجلس السيادة فى السودان، أن مشكلة النيل الأزرق "جنوب السودان"، هى مشكلة السودان كله، وأن ملف السلام أولوية للحكومة الانتقالية التى ستكثف جهودها لتحقيقه بما يسهم فى بلوغ الغايات المنشودة فى بسط الأمن والاستقرار والتعايش السلمى ووحدة الصف.

وقال جابر، فى كلمة مساء أمس الأحد، خلال لقاء مع الفعاليات التنفيذية والسياسية والمجتمعية فى ولاية النيل الأزرق، إن الحكومة ستعمل على نبذ الفرقة ومحاربة العنصرية.

وأضاف أن السلام آت والحكومة جلست مع الأطراف كافة كشركاء، لافتا إلى أن الفترة الانتقالية تستوجب تحقيق شعارات الثورة.

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وأوضح أن الحكومة الانتقالية تحتاج إلى آراء المجتمع ومشورته لتأسيس نظام ديمقراطى حقيقى يعكس عراقة الشعب السودانى، لافتا إلى أنه من أولويات الحكومة تحويل المنتجات الزراعية إلى صناعات تحويلية بما يمكن الحكومة من إتاحة الفرصة لتوظيف الشباب.