شكرا لقرائتكم خبر عن فى مثل هذا اليوم عام 1962 .. الجزائر تسترجع سيادتها على التلفزيون الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التلفزيون الجزائرى أو الأرضية هى قناة تلفزيونية جزائرية حكومية تابعة للمؤسسة العمومية للتلفزيون أنشأت عام 1956 أثناء الفترة الاستعمارية الفرنسية فى الجزائر.

وهى من أهم القنوات التلفزيونية فى الجزائر تقوم بإنتاج برامج ترفيهية ومنوعة بالإضافة إلى العديد من المسلسلات والافلام الجزائرية والعالمية، مقرها الرئيسى يوجد حاليا بالجزائر العاصمة و تحديدا ببلدية المرادية.

وقالت الجزائر، أن الإعلاميين والتقنيين الجزائريين برهنوا عن قدراتهم التسييرية بكل إحترافية بعد مغادرة الصحفيين والتقنيين الفرنسيين للمبنى إحتجاجا على استبدال علم بلدهم بالعلم الوطنى ومراهنتهم على استحالة استغناء قطاع السمعى البصرى في الجزائر عن خدماتهم.

وأشار نفس المصدر إلى أنه بالرغم من نقص خبرة التقنيين الجزائريين إلاأنهم تمكنوا بفضل العزيمة والروح الوطنية من مواصلة البث بعد انقطاعه لفترة قصيرة,حيث تمت الإستعانة بعدد من المهندسين والتقنيين الذين تم تكوينهم قبل التاريخ المذكورتحسبا للاسترجاع الأكيد للسيادة على هاتين المؤسستين الإعلاميتين"، وبهذه المناسبة، فان سلطة ضبط السمعى البصرى تسجل وقفة عرفان وتقديرلما قدمه هؤلاء الرجال المتميزون.

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منذ إنشاء القناة وهى تتبع التغطية عن طريق البث الارضى وأصبحت أيضا تبث فضائيا على قمر نايل سات بتقنية التشفير ومجانا على قمر أتلانتك بيرد 3 (Eutelsat 5 West A) حالياً ،أتلانتيك بيرد 8°غربا، أتلانتيك بيرد5°، أس إى أس 22°.