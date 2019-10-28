الإمارات ممثلة بـ«ديوا» الأولى عالمياً في الحصول على الكهرباء



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



في إنجاز عالمي جديد ومتميز، حافظت دولة الإمارات ممثلة بهيئة كهرباء ومياه دبي، للعام الثالث على التوالي، على المرتبة الأولى عالمياً في الحصول على الكهرباء، وبكافة مؤشرات المحور بعلامة كاملة 100%، بحسب تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال 2020 الذي يقيس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في 190 اقتصاداً حول العالم.

وحققت الهيئة علامات كاملة 100% في كافة مؤشرات محور الحصول على الكهرباء في تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال 2020. ففي معيار إجراءات الحصول على الكهرباء حصلت هيئة كهرباء ومياه دبي على علامة 100%، ونجحت في توفير جهد المتعاملين. وفي معيار الوقت اللازم لاستكمال كل إجراء، حصلت الهيئة على علامة 100%، حيث نجحت في إدخال إجراءات حديثة أسهمت في تقليص الوقت اللازم لتوصيل الكهرباء إلى 7 أيام.

وفي معيار التكلفة المطلوبة لاستكمال كل إجراء، حصلت الهيئة أيضاً على علامة 100%، حيث قامت بإلغاء تكلفة التوصيل ومبلغ التأمين لفئات المشاريع الصناعية والتجارية للأحمال التي تصل إلى 150 كيلووات، وفي معيار اعتمادية الشبكة وشفافية التعرفة حصلت الهيئة على علامة 100%، حيث حققت الهيئة نتائج منافسة للغاية في المقارنات المعيارية العالمية في معدل انقطاع الكهرباء لكل مشترك سنوياً، والذي بلغ 2.39 دقيقة انقطاع للمشترك، مقارنة مع 15 دقيقة مسجلة لدى نخبة شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي.

وبهذه المناسبة، قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «احتفاظ دولة الإمارات ممثلة في الهيئة، بالمرتبة الأولى عالمياً في الحصول على الكهرباء للعام الثالث على التوالي، إنجاز نوعي جديد للهيئة نعتز ونفخر بتحقيقه يضاف إلى سجل الهيئة الحافل بالإنجازات المتميزة، ويؤكد ريادتها في قطاع الطاقة والمياه العالمي، ويعكس التزامنا بتحقيق رؤية القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث نواصل مساعينا الحثيثة وجهودنا المتضافرة لتحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071، لجعل الإمارات أفضل دولة في العالم، وتعزيز سمعتها وقوتها الناعمة».

وأضاف: «لطالما تبنت الهيئة استراتيجيات طموحة أهلت قطاع الطاقة والمياه الوطني إلى احتلال مراتب عالمية متقدمة، وذلك بفضل رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، الذي نُهدي لمقام سموه هذا الإنجاز الجديد الذي يترجم أقوال وتوجيهات سموه إلى أفعال، كما قال سموه: «إننا نريد الوصول ببلادنا إلى الرقم واحد عالمياً في جميع المجالات، وهو هدف يتطلب عزيمة صادقة وجهداً كبيراً، ونحن واثقون بقدرة أبناء الوطن المخلصين على تحقيقه». ونؤكد لسموه بهذه المناسبة أننا ماضون في تنفيذ رؤيته المتمثلة في المبادئ الثمانية لدبي، حيث نعتبرها نبراساً نستقي منه أفضل الممارسات الحكومية الواجب اتباعها، لتحقيق المراكز الأولى في مختلف المجالات».

وأشاد بدور المقاولين والاستشاريين الذين أسهموا بفاعلية في اقتراح المبادرات التطويرية، والخروج بتوصيات تعمل على تسهيل وتسريع آلية الحصول على خدمات الكهرباء، وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، وكان من نتائجها إطلاق خدمة الناموس (كلمة باللهجة الإماراتية تقال للفائز بالسباق) في ديسمبر عام 2014.

واختتم بالقول: «لقد تفوقت الهيئة على مدار السنوات الماضية على نخبة من الشركات الأوروبية والأمريكية، حيث نجحنا في خفض الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء إلى 3.3%، مقارنة مع نسبة 6-7% في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، كما انخفضت نسبة الفاقد في شبكات المياه إلى نحو 6.5%، مقارنة مع 15% في أمريكا الشمالية، لنحقق بذلك معدلات عالمية رائدة على صعيد خفض الفاقد المائي، مما يؤكد ريادية الهيئة في جميع المجالات».