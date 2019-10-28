حوارية بين النهريْنية

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عبد اللطيف الزبيدي

قلت للقلم: ما للعراق، منذ 2003، كأنما طارت بأمنه العنقاء؟ ألم تستضف معارضة النظام السابق الجيوش الأجنبيّة لتحرير قلعة الرشيد ونشر الديمقراطية؟ قال: كنت أظنك عارفاً ببواطن المهازل. المعارضة لم تدعُ الأمريكان، كان المخطط يطهى منذ سنين على نار هادئة في المطابخ الاستراتيجية. قال الأمريكان للفيف مفروق مقرون من المعارضين، المشبوهين تحديداً: وجّهوا إلينا الدعوة لغزو بلدكم واحتلاله وتهشيم عظامه، مقابل أن نسمح لكم بسرقة شيء من ثروات وطنكم.

قلت: لكنّ الطريق لم تكن معبّدة على الدوام، فشرفاء العراق زرعوا الأسلاك الشائكة في حلوق المحتلين. قال: غير أن عشاق الارتزاق، على حساب سيادة العراق، لنقل البعض حتى لا نؤاخذ إن أخطأنا أو نسينا، استلذّوا سيول السيولة، فظلوا يسهرون الليل والنهار على ضمان استمرار شؤون ثلاثة: تدفق المداخيل، ومنع صلاح الأمور، وتوطيد أركان الاحتلال حتى لا تزول «النعمة». اليوم بعد ست عشرة سنة صار البلد أسوأ مليون مرّة ممّا كان. قلت: في رأيك تلخيص مخلّ للقضيّة، إذ كيف يستطيع نفر من المعارضة الكاذبة التوقيع على صكّ تسليم لمفاتيح بلد حكم الدنيا مراراً، كان نوراً ومناراً، لم يعد إلا اقتتالاً ودماراً. قال: رجاء، عيب أن نتّهم حتى أمثال هؤلاء من دون إقامة حجّة أو سطوع برهان. الله أعلم بالسرائر، لعلهم ذهبوا إلى المصيدة بلهفة تذوق قطعة جبن، لكنهم ذوو منهج ومنهجيّة مقارنة، قالوا: إن من يناسب مقام المعتصم العباسيّ في عصرنا هو: الإمبراطور بوش الابن، معنى ذلك أننا لو صحنا صيحة مستغيث: وا بوشاه، وا بيتَ أبيضاه، للاحت في الآفاق طلائع الفيالق والأساطيل، وهوى النظام المحليّ تحت قصف النظام العالميّ الموعود. من أين لهم أن يعلموا أن الموعود الذي سيتحقق هو «موعود» أغنية «العندليب الأسمر»: «موعود معايا بالعذاب موعود.. ولا بتهدى ولا بترتاح في يوم» إلى اليوم.

لكنني سأنبئك بما لا تتصور أن يكون: ألقِ بتشاؤمك في سلة المهملات. إن العالم العربيّ يتحرّك نحو نقطة اللاعودة بسرعة. تحتاج إلى ذرّة بصيرة لتدرك أن كتاب الغد ليس في فهرسه القهقرى. فيه خسائر، لكن لا انكسارات. ما نشاهده ليس سوى تخبّطات «حلاوة الروح» في المخططات.

لزوم ما يلزم: النتيجة الفلكيّة: ما يحدث هو انهدام دعائم النظام العالمي القديم، لا بدّ من وقوع أحجاره على بعض الرؤوس.

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