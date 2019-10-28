قرقاش: الإمارات عضيد للسعودية لما فيه مصلحة اليمن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن: ”الخليج 365”

أكد الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الإمارات ستبقى الداعم والعضيد للمملكة العربية السعودية الشقيقة لما فيه مصلحة اليمن الشقيق وتحقيق أهداف التحالف.

وشدد على أن «بيان التحالف حول تموضع القوات في عدن، وإعادة انتشارها محصلة جهود سعودية خيّرة ومُقدرة، وأن أدوات التحالف السياسية مكملة لقدرته العسكرية ونمضي معاً بثقة في توحيد الصف وتعزيزه، وستبقى الإمارات الداعم والعضيد للمملكة لما فيه مصلحة اليمن الشقيق وتحقيق أهداف التحالف».

وأضاف قرقاش، في تغريدة نشرها عبر «تويتر» أمس الأحد، أن «القيادة السعودية لقوات التحالف في عدن تطور إيجابي لصالح الاستقرار وتوحيد الأولويات وحشد الجهود، وكلنا ثقة بأن ما تحقق من إنجازات ومكتسبات بأيد أمينة. فخورون بانتصارات قواتنا ضمن جهود التحالف وتواصل الإمارات العمل مع المملكة لمستقبل أفضل لليمن وشعبه الشقيق».

وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية قد ثمن، أمس الأول، المساعي الحثيثة والتاريخية التي تبذلها السعودية، للوصول إلى «اتفاق الرياض» الذي يهدف إلى توحيد الصف اليمني في مواجهة الانقلاب الحوثي.

وأعلنت قيادة قوات التحالف، أنه في إطار جهودها المستمرة لتنسيق خطط العمليات العسكرية والأمنية في اليمن وتعزيز الجهود الإنسانية والإغاثية، إضافة إلى تعزيز الجهود لتأمين الممرات المائية المتاخمة للسواحل اليمنية عموماً، ومكافحة الإرهاب على كامل الأراضي اليمنية، فقد تم إعادة تموضع قوات التحالف في عدن لتكون بقيادة المملكة العربية السعودية وإعادة انتشارها وفق متطلبات العمليات الحالية. وفي هذا السياق تشيد قيادة قوات التحالف بكل الجهود التي بذلتها القوات كافة وفي مقدمتها القوات الإماراتية وأسهمت في نجاح الخطط المعدة لتنفيذ المهام العملياتية بكل كفاءة واقتدار.

وختاماً فإن قيادة قوات التحالف تؤكد على استمرار جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن ودعم الشعب اليمني بكافة مكوناته وحكومته الشرعية، والله الموفق.

من جانب آخر، وصل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث، الى صنعاء، امس، في زيارة لم يعلن عنها مسبقاً. وذكرت وكالة الانباء (سبأ)، في نسختها الحوثية، في خبر قصير، أن جريفيث وصل الى صنعاء، والوفد المرافق له، دون أن توضح اكثر.

وأفاد مصدر سياسي في صنعاء ”الخليج 365” بأن زيارة جريفيث إلى صنعاء تستمر يوماً واحداً أو أقل، ومن المرجح أن يبحث مع قيادات جماعة الحوثي عدة قضايا، منها جهود احياء المسار السياسي للأزمة في اليمن وانعاش اتفاق ستوكهولم، مع التقدم الحاصل بتثبيت نقاط مراقبة وقف اطلاق النار في الحديدة، وكذلك خطوات التهدئة بين ميليشيات الحوثي والسعودية.

ولفت المصدر أن زيارة جريفيث تأتي بعد اقل من يومين من لقاء جمعه في الرياض بنائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان.

ومن المتوقع أن يغادر جريفيث الى الرياض، فور انتهاء زيارته لصنعاء، لحضور توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي.