محمد بن زايد: زيارة بولسونارو دفعــة قويـة لعلاقـات البلديـن



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، جايير بولسونارو، رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة، الذي يزور الدولة رسمياً.

وقال سموه على «تويتر» أمس: «نرحب بزيارة ضيف البلاد الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو.. متمنين أن تشكل زيارته دفعة قوية لمسار علاقات الصداقة والتعاون والعمل المشترك بين بلدينا الصديقين». وجرت لضيف البلاد، لدى وصوله إلى قصر الوطن في أبوظبي، مراسم استقبال رسمية، حيث أطلقت المدفعية 21 طلقة، ترحيباً بالزيارة.

وصافح بولسونارو، كبار مستقبليه، الذين رحبوا بزيارته إلى الدولة، فيما صافح صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، الوزراء وكبار المسؤولين المرافقين للرئيس الضيف. كما كان في الاستقبال ثلة من الأطفال الذين رحبوا بضيف البلاد، ملوحين بأعلام البلدين.

حضر الاستقبال، الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسموّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وسموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، والشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي، وأحمد جمعة الزعابي، وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد بوزارة شؤون الرئاسة، وسلطان المنصوري، وزير الاقتصاد، والدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، وسهيل المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، وحسين الحمادي، وزير التربية والتعليم، ومحمد بن أحمد البواردي، وزير دولة لشؤون الدفاع، والدكتور ثاني الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، وسارة الأميري، وزيرة دولة، وعمر العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي، وعلي بن حماد الشامسي، نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، وعلي سعيد النيادي، مفوض الجمارك، رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، والدكتور أحمد مبارك المزروعي، رئيس مكتب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وجاسم بوعتابة الزعابي، رئيس دائرة المالية، واللواء فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي، والشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة، والمهندس عويضة المرر، رئيس دائرة الطاقة، وفلاح الأحبابي، رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات، ومحمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة، وعلي راشد الكتبي، رئيس دائرة الإسناد الحكومي، ومحمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وحفصة العلماء، سفيرة الدولة لدى جمهورية البرازيل الاتحادية، وعدد من الشيوخ والوزراء.

فيما يضم الوفد المرافق للرئيس البرازيلي، إرنستو أراوجو، وزير الشؤون الخارجية، وأونيكس لورنزوني، وزير الأركان، وأوسمار تيرا وزير المواطنة، وماركوس بونتيس، وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار والاتصالات، وأوغوستو إلينو، وزير مجلس الوزراء للأمن المؤسسي، وفرناندو لويسليمو سايقريجا، سفير جمهورية البرازيل الاتحادية، ورودريجو باتشيكو، عضو مجلس الشيوخ، وسيليو فاريا، كبير المستشارين الخاص بالرئيس البرازيلي، وعدد من المسؤولين المرافقين للرئيس الضيف. (وام)