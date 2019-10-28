مصرع البغدادي.. وترامب يحتفل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، مقتل زعيم تنظيم «داعش» أبو بكر البغدادي، مع عدد من مساعديه، لدى تفجيره سترة ناسفة بعدما حاصرته قوات أمريكية خاصة في نفق مغلق في شمال غربي سوريا، فيما أعلنت كل من بغداد وأنقرة وقوات سوريا الديمقراطية «قسد» عن مساهمتها في العملية من خلال عمليات استخباراتية ثنائية بالتعاون مع القوات الأمريكية.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض: «وضعت الولايات المتحدة الليلة قبل الماضية الإرهابي رقم واحد في العالم أمام العدالة، تم قتل أبو بكر البغدادي. كان مؤسساً وزعيماً لداعش، التنظيم الإرهابي الأكثر قسوة ووحشية. الولايات المتحدة بحثت عن البغدادي على مدار سنوات طويلة. ومثل القبض عليه أو قتله أولوية رئيسة لإدارتي في مجال الأمن القومي». وأوضح أن البغدادي قتل معه ثلاثة من أولاده في التفجير، وإن «جسده كان مشوهاً جراء الانفجار. كما أن النفق انهار عليه. لكن نتائج التحاليل أتاحت التعرف إليه بشكل أكيد وفوري وتام. كان فعلاً هو». وتابع أن البغدادي «الذي سعى بكل ما أمكنه لترهيب الآخرين قضى لحظاته الأخيرة في هلع تام... في ذعر كامل ورعب من القوات الأمريكية التي كانت تنقض عليه». وأضاف أن البغدادي قتل «مثل كلب».

وقال ترامب إن «عدداً كبيراً» من مقاتلي تنظيم «داعش» قتلوا في العملية الأمريكية. وأضاف «لم نخسر أي عنصر في العملية في حين أن عدداً كبيراً من مقاتلي البغدادي ورفاقه قتلوا معه» مضيفاً أن القوات الأمريكية الخاصة حصلت على معلومات مهمة من موقع العملية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا. وتابع أن القوات الأمريكية التي نفذت العملية ظلت في الموقع لمدة ساعتين تقريباً، وقال إن «القوات الخاصة نفذت عملية جريئة في شمال غربي سوريا»، موضحاً أن 8 طائرات هليكوبتر شاركت فيها. وقال ترامب: «بدأنا نتلقى معلومات إيجابية جداً عن مكان البغدادي قبل شهر»، وأضاف: «تمكنا من تحديد مكان وجود البغدادي قبل أسبوعين»، مؤكداً أنه شاهد العملية مع نائبه مايك بنس وآخرين. وأعرب الرئيس الأمريكي عن شكره لروسيا وتركيا وسوريا والعراق والقوات الكردية لمساعدتها في عملية قتل البغدادي، وقال إن «روسيا تعاملت معنا بشكل رائع وفتحوا لنا مجالهم الجوي لشن الغارة».

من جهة أخرى، أعلن جهاز المخابرات الوطني العراقي أمس أنه قدّم معلومات إلى القوات الأمريكية حددت مكان اختباء البغدادي. وجاء في بيان صادر عن الجهاز «بعد متابعة مستمرة وتشكيل فريق عمل مختص وعلى مدار سنة كاملة، تمكن جهاز المخابرات الوطني العراقي وفقاً لمعلومات دقيقة، من تحديد الوكر الذي يختبأ فيه رأس داعش الإرهابي المجرم أبو بكر البغدادي ومن معه في محافظة إدلب السورية». وأضاف «على إثرها نفذت قوة أمريكية بالتنسيق مع جهاز المخابرات الوطني العراقي عملية عسكرية أدت إلى إبادة الإرهابي أبو بكر البغدادي ومن معه».

ومن جهته، أكد مسؤول أمريكي أن عملية قتل زعيم تنظيم داعش نفذت من قاعدة جوية غرب العراق. وقال إن مسؤولي المخابرات والأمن في العراق ساهموا في نجاح عملية تصفية البغدادي.

وأعلنت تركيا أمس أنه تم «التنسيق» بين أنقرة وواشنطن قبيل العملية التي أدت إلى مقتل البغدادي. وقالت وزارة الدفاع التركية في تغريدة على موقع «تويتر»، «قبيل العملية الأمريكية في محافظة إدلب السورية الليلة الماضية، حصل تبادل للمعلومات وتنسيق بين السلطات العسكرية للبلدين»، أي بلاده والولايات المتحدة، دون إعطاء تفاصيل. وقال مسؤول تركي كبير «على علمي، وصل أبو بكر البغدادي إلى هذا الموقع قبل 48 ساعة من الهجوم. نسّقنا عن قرب مع الجهات المعنية».

غير أن مسؤولاً عسكرياً أمريكياً ذكر لمجلة «نيوزويك» أن الولايات المتحدة لم تبلغ تركيا مسبقاً بالعملية العسكرية التي استهدفت البغدادي. وأضاف المصدر أنه جرى تدمير المقر الذي كان يوجد به البغدادي بغارة جوية، بعد العملية، لمنع تحوله إلى «ضريح» له.

وأشاد قائد قوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي أمس ب«عمل استخباراتي مشترك» مع واشنطن أدى إلى «القضاء» على البغدادي. وقال عبدي في تغريدة على «تويتر»، «منذ خمسة أشهر، كان هناك عملاً استخباراتياً على الأرض وملاحقة دقيقة حتى تمّ من خلال عملية مشتركة القضاء على الإرهابي أبو بكر البغدادي».

وكان عبدي كتب في تغريدة سابقة «عملية تاريخية ناجحة نتيجة عمل استخباراتي مشترك مع الولايات المتحدة»، من دون إضافة أي تفاصيل عن دور قواته فيها. وتوقع عبدي الأحد أن «يثأر» تنظيم داعش لمقتل زعيمه أبو بكر البغدادي. وقال عبدي في رسائل نصية عبر الهاتف «الخلايا النائمة ستثأر للبغدادي. لذا كل شيء متوقع. بما فيها مهاجمة السجون» الواقعة تحت سيطرة قواته والتي يقبع فيها الآلاف من عناصر التنظيم المتطرف.

(وكالات)