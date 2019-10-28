احتجاجات العراق تتعزز بطلاب المدارس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد:”الخليج 365”

انضم طلاب عراقيون أمس الأحد، إلى المحتجين المناهضين للحكومة في وسط بغداد، في إحكام للحصار على رئيس الحكومة عادل عبد المهدي الذي يواجه الشارع من جهة، واعتصاماً سياسياً لأكبر كتلة برلمانية من جهة أخرى، ونشرت الحكومة قوات خاصة لحماية المنشآت السيادية في حين شددت الأمم المتحدة على حماية حق التظاهر السلمي.

وشهدت العاصمة العراقية ومدن جنوبية عدة موجة ثانية من الاحتجاجات منذ مساء الخميس، مع مواصلة المتظاهرين احتشادهم رغم مواجهتهم بوابل القنابل المسيلة للدموع وحظر التجول والعنف الذي خلّف أكثر من 60 قتيلاً بعضهم سقط بالرصاص الحي جنوباً، والبعض الآخر احتراقاً خلال إضرام النار في مقار أحزاب سياسية.

وبدأ الطلاب بالانضمام إلى التظاهرات في بغداد، حيث أشار ناشطون إلى أن نحو خمس مدارس قررت إغلاق أبوابها والمشاركة في الاحتجاجات بشكل جماعي. كما نزل طلاب كليات المجموعة الطبية وكليات أخرى إلى ساحات التظاهر وهم يحملون الأعلام العراقية ولافتات تندد «بالفساد»

وفي ساحة التحرير التي تعتبر رمزية ومركزاً أساسياً لانطلاق التظاهرات في العاصمة، تمركز بعض المتظاهرين على أسطح مراكز تجارية، فيما قام آخرون بإحراق الإطارات في الشوارع. وفي زاوية أخرى من الساحة، نصب البعض خياماً، في وقت بدأ متطوعون بتوزيع الطعام والماء على المتظاهرين. وشوهدت فتيات صغيرات يرتدين الزي المدرسي ويحملن حقائب الظهر يتجولن في الشوارع التي تطلق فيها عبوات الغاز المسيل للدموع، كما لوحظ أيضاً نزول أعداد كبيرة من النساء إلى الساحات القريبة.

وتمركزت القوات الأمنية على أطراف ساحة التحرير، فيما لوحظ انتشار قوات مكافحة الإرهاب مع آليات مدرعة في المناطق المحيطة. وأعلنت قوات مكافحة الإرهاب أنها نشرت وحداتها «لحماية المنشآت السيادية والحيوية».

و بدأت الاحتجاجات غير المسبوقة بشكل عفوي بسبب الاستياء من الطبقة السياسية برمتها، وصولاً حتى إلى رجال الدين.

وتجمع مئات المحتجين في الساحة في تحد جديد بعد ليلة طويلة من التظاهرات التي يقوم بها مطالبون ب«إسقاط النظام»، استخدمت القوات الأمنية لتفريقها الغاز المسيل للدموع. وقال أحد المتظاهرين وهو يلفّ رأسه بالعلم العراقي: «خرجنا لإقالة الحكومة شلع قلع (كلها من جذورها). لا نريد أحداً منهم».

على صعيد آخر، عبرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت عن عميق أسفها وإدانتها لما يتعرض له المتظاهرون في بغداد والمحافظات من خسائر بالأرواح وتدمير الممتلكات العامة والخاصة. وقالت بلاسخارت، في بيان:«نعرب عن القلق العميق إزاء محاولة كيانات مسلحة عرقلة استقرار العراق ووحدته والنيل من حق الناس في التجمع السلمي ومطالبهم المشروعة».