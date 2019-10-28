شكرا لقرائتكم خبر عن نصف أغنياء إيران يتهربون من الضرائب والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف رئيس هيئة الضرائب الإيرانية، أوميد علي بارسا، أمس الاحد، أن البيانات المأخوذة من البنوك تشير إلى أن نصف مليارديرات البلاد لا يدفعون الضرائب. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا» عن بارسا قوله، إن المعلومات الواردة من البنوك التي حصل عليها مكتبه تُظهر أن حوالي 300 ألف شخص وكيان بدخل مليار دولار أو أكثر معفون من الضرائب، وأن النصف الآخر يدفعون أقل بكثير من المبلغ المطلوب للضريبة.

ويعد الإعفاء الضريبي الممنوح للعديد من المؤسسات الكبيرة قضية مثيرة للجدل في إيران، خاصة بالنسبة للمؤسسات الدينية الخاضعة للإشراف المباشر للمرشد الأعلى علي خامنئي المعفاة كلياً من الضرائب تحت عناوين منظمات خيرية، لكنها في الواقع تعمل كمؤسسات مال وأعمال واستثمارات كبيرة.

وقال بارسا إنه خلال العام المالي الحالي كانت حصة الضرائب ضمن الميزانية العامة حوالي 13 مليار دولار فقط، وهذا يمثل 8% من إجمالي الدخل في البلاد. ولجأت الحكومة الإيرانية مؤخراً إلى زيادة الضرائب مع تدهور الوضع الاقتصادي نتيجة العقوبات الأمريكية التي أوقفت معظم صادرات النفط، كما قيدت تجارتها غير النفطية.

على صعيد آخر، أفرج القضاء الإيراني عن ناشطة دعمت إضراباً في أحد معامل السكّر الرئيسية في البلاد، حسب ما أوردت وكالة الأنباء الطلابية (إسنا) شبه الرسمية أول امس السبت. وأُطلق سراح سبيدة غوليان التي أُوقفت في يناير، بعد دفع كفالة مالية قدرها 15 مليار ريال (108 آلاف يورو).

وذكرت تقارير واردة في وسائل التواصل الاجتماعي، أن القضاء الإيراني أفرج بشكل مؤقت عن عدد من المعتقلين في الاحتجاجات العمالية بكفالات مالية. وأضافت التقارير أن النشطاء الذين تم الإفراج عنهم هم: سبيدة غوليان، وعاطفه رنغريز، ومرضيه أميري، وساناز الهياري، وأمير أميرقلي، ومير حسين محمدي فر.

وأُوقفت غوليان للمرة الأولى في أواخر عام 2018، بعد أن أعلنت دعمها لمضربين في معمل للسكر يقع على بعد 500 كلم إلى الجنوب من طهران، وأحد مطالبهم هو دفع متأخرات رواتبهم. وكانوا يحتجّون أيضاً على ما وصفوه بأنه أنشطة إجرامية مفترضة من جانب أصحاب المعمل الجدد. وفي يناير، أكدت غوليان ومنظمون للإضراب، أنهم تعرّضوا للتعذيب أثناء اعتقالهم. وأُوقفت الناشطة من جديد حينها. وذكر التلفزيون الرسمي آنذاك أنها أقرّت بأن لديها علاقات مع ناشطين في أوروبا وهدفها الإطاحة بالدولة.

(وكالات)