النعيمي: التنمية البشرية أحد اهتمامات القيادة الرئيسية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ترأس صاحب السموّ الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم، عجمان، رئيس مجلس الأمناء جامعة عجمان، الاجتماع الدوري للمجلس، واعتمد خلاله الموازنة السنوية للجامعة للعام الدراسي 2019 / 2020، وقوائم خريجي الفوج الثاني من الدفعة الثامنة والعشرين، التي تحمل شعار «عام التسامح»، ومنحهم الدرجات العلمية، اليوم، حيث يتخرج 489 طالباً، منهم 461 في البكالوريوس، و28 في الماجستير، و 775 خريجة، منهن 686 في البكالوريوس و89 في الماجستير.

اعتمد صاحب السمو حاكم عجمان المجلس الهيكل التنظيمي المعدل للجامعة، ولائحة المنح والحسومات، ودليل السياسات والإجراءات، وخطة الجامعة الاستراتيجية المعدّلة.

حضر الاجتماع - الذي عقد في ديوان الحاكم - الشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس المجلس، رئيس اللجنة التنفيذية، والأعضاء الشيخ عبد العزيز بن علي النعيمي، وسعيد محمد الرقباني، وعبد الله بن حميد المزروعي، والدكتور سعيد عبد الله حارب، والدكتور عبد الرحمن سلطان الشرهان.

ورحب صاحب السموّ حاكم عجمان، في مستهل الاجتماع، بأعضاء المجلس، متمنياً لهم التوفيق في تحقيق أهداف الجامعة والعمل على رسالتها. وشدد سموّه، في كلمة له، على أهمية التنمية البشرية كونها إحدى الاهتمامات الرئيسية للقيادة الرشيدة في هذه الدولة، بقيادة صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وأكد أن التعليم والاستثمار في شباب الوطن وأجياله المتعاقبة، هما محور استراتيجية التنمية المستدامة، والطريق الأمثل لبناء مجتمع معاصر ومتناغم علمياً وثقافياً واجتماعياً واقتصادياً. معرباً عن حرصه على أن تكون هذه الجامعة ملبية لتلك الأهداف والطموحات، وتركز على الدين واللغة العربية، مع الاهتمام باللغات الأخرى.

فيما أشاد الشيخ راشد بن حميد، بمواقف صاحب السموّ حاكم عجمان، الداعمة لمسيرة هذا الصرح التعليمي الذي أصبح يحظى بمكانة علمية متميزة، أسهمت في نهضة مسيرة التعليم العالي في دولة الإمارات، بعامة، وعجمان، بخاصة.

وقال إن توجيهات سموّه، ستكون موضع اهتمام، ويؤخذ بها عند وضع البرامج والخطط الاستراتيجية للجامعة.

وقدم الشيخ راشد بن حميد، عرضاً عما تحقق، خلال المدة الفاصلة بين آخر اجتماع للمجلس والاجتماع الحالي، حيث بين الزيادة في عدد الطلبة المقبولين بالجامعة، بنسبة 27 في المئة على العام الماضي.

وناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، منها خطة البرامج المستقبلية التي تعتزم الجامعة طرحها على المدى القريب والمتوسط، وحصول عدد من البرامج التي تطرحها الجامعة على اعتمادات دولية من مؤسسات عالمية مرموقة. مؤكداً أهمية البرامج الأكاديمية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات وتحليل البيانات، وحرص الجامعة على طرح هذا النوع من البرامج، لتخريج أجيال قادرة على معرفة وتطوير نظم الذكاء الاصطناعي، وفهم دورهم في بناء المستقبل وتجاوز تحدياته.

ورحب الدكتور كريم الصغير، مدير الجامعة، بصاحب السموّ الشيخ حميد بن راشد، وأعضاء المجلس، مستعرضاً ارتقاء جامعة عجمان، هذا العام، سلّم التصنيف العالمي الصادر عن مؤسسة «QS» العالمية المتخصصة في تصنيف الجامعات لعام 2020، لتصبح ضمن أفضل 800 مؤسسة في العالم، وتكون بذلك حققت قفزة تجاوزت بها أكثر من 100مؤسسة أكاديمية بين عامين 2019 و2020، لتكون من بين أفضل 2.8% من جامعات العالم.

كما تبوّأت المرتبة الرابعة عالمياً، في تنوع جنسيات أعضاء هيئة التدريس، والسادسة دولياً في تنوع جنسيات الطلبة، لتصبح هذه التصنيفات علامة فارقة في مسيرة الجامعة التي بدأت قبل 31 عاماً، أول مؤسسة تعليم عالٍ خاص في دولة الإمارات والمنطقة.

وعن هذه الإنجازات، قال الدكتور كريم الصغير، إن الفضل في تحقيق ذلك يعود إلى توجيهات صاحب السموّ حاكم عجمان التي كانت المحرك والدافع لرؤية الجامعة وخططها الاستراتيجية، التي أسهمت في تعزيز مكانتها، لتكون في مصاف أفضل الجامعات في الوطن العربي والعالم.

وأشار إلى أن الاعتراف بجامعة عجمان، إحدى أكثر المؤسسات تنوعاً في العالم، يمثل تمييزاً وتقييماً لأداء الجامعة في تصنيفات مؤسسة «كيو إس» العالمية لعام 2020، هو دليل واضح على حضورها على الخريطة العالمية، وهذا هدف حددناه في رؤيتنا وخطتنا الاستراتيجية 2017-2022، المتمثلة في الحصول على الاعتراف دولياً بالجامعة واحدة من الجامعات الرائدة في العالم العربي.

وأوضح أن الجامعة، حافظت على ترتيبها بين أفضل 8 جامعات في الدولة، وفقاً لتقرير الجودة لعام 2020، بطرحها 36 برنامجاً أكاديمياً في درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، ضمن 9 كليات، وحصل كثير من هذه البرامج، على اعترافات أكاديمية، من هيئات اعتماد دولية مرموقة.

وقال إن الجامعة حصلت أخيراً على مرتبة خمس نجوم في نظام «كيو إس» العالمي لتصنيف الجامعات في ثلاث فئات: المسؤولية المجتمعية، والشمولية، وبيئة التعلم. كما حصلت على مرتبة «أربع نجوم» في التدريس والانخراط في الاتجاهات العالمية.

وعن إنجازات الجامعة، قال: افتُتح أول مركز جامعي «للرابطة الثقافية الفرنسية» في الإمارات، بحضور السفير الفرنسي في الدولة، وزيادة عدد الأبحاث المنشورة في مجلات تعترف بها «سكوبوس» بنسبة 300%.

واستعرض البرامج الأكاديمية الجديدة في درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه التي اعتمدتها مفوضية الاعتماد الأكاديمي في وزارة التربية والتعليم، منذ يناير 2017 حتى الآن.

وأشار إلى أن هناك عدداً من البرامج الأكاديمية قيد الإنجاز، منها ماجستير الآداب في العلاقات العامة والاتصال المؤسسي، وماجستير العلوم في الذكاء الاصطناعي، وبكالوريوس العلوم في تحليل البيانات.

وتحدث الدكتور كريم، عن بعض المبادرات التي أطلقتها الجامعة، ومنها «المنحة الدائمة المسمّاة»، لدعم طلبة الجامعة المتميزين أكاديمياً والمعسرين مادياً، و«كرسي الأستاذية» وتأتيان في إطار سعي الجامعة إلى تشجيع المسيرة العلمية والتعليمية.

(وام)