جونسون: المعركة ضد «داعش» لم تنتهِ بعد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس الأحد، بمقتل زعيم تنظيم «داعش» أبو بكر البغدادي، واعتبره «لحظة مهمة»، إلا أنه أكد أن المعركة ضد التنظيم «لم تنته بعد»، فيما شككت روسيا في مقتل البغدادي، وأعلنت أنها لا تعلم شيئاً عن مساعدة روسية في هذه العملية، في وقت أكد وزير خارجية البحرين، أن قتل البغدادي يشكل «ضربة قاصمة لتنظيم «داعش» الإرهابي».

وكتب جونسون على «تويتر»: «مقتل البغدادي لحظة مهمة في القتال ضد الإرهاب، لكن المعركة ضد شر «داعش» لم تنته بعد»، وأضاف: «سنعمل مع شركائنا في التحالف لإنهاء نشاطات «داعش» الإجرامية والهمجية بشكل نهائي».

وقال وزير الدفاع بن واليس إن قادة التنظيم الإرهابي «حرفوا الإسلام لتجنيد الآلاف إلى الانضمام لهذه القضية الشريرة»، وأضاف: «أرحب بما جرى، والعالم لن يفتقد البغدادي».

ونقلت وكالة الإعلام الروسية، عن وزارة الدفاع قولها أمس: إنه لا علم لديها بشأن مزاعم تقديم روسيا مساعدة للقوات الجوية الأمريكية في عملية قتل البغدادي.

ونقلت الوكالة عن الميجر جنرال إيجور كوناشينكوف قوله: «لا علم لدينا بشأن المساعدة المزعومة التي سمحت للطيران الأمريكي بالتحليق في المجال الجوي لمنطقة خفض التصعيد في إدلب خلال هذه العملية».

ومن جهته، رحب رئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو، بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مقتل البغدادي، واصفاً العملية بأنها «حدث مهم»، وقال نتنياهو لاذاعة الجيش «أريد أن أهنئ الرئيس ترامب، على الإنجاز المذهل المتمثل في القضاء على البغدادي».

وجاء في بيان لاحق صدر عن مكتب رئيس الوزراء المنتهية ولايته قوله: «هذا الحدث يعكس تصميمنا المشترك والولايات المتحدة وجميع الدول الحرة على محاربة المنظمات الإرهابية والدول الإرهابية». من جهة أخرى، قال وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة على «تويتر»: إن مقتل البغدادي، يشكل ضربة قاصمة للتنظيم.

وتابع الشيخ خالد قائلاً: «مقتل المجرم أبو بكر البغدادي، يشكل ضربة قاصمة لتنظيم «داعش» الإرهابي. نحيي الأشقاء والحلفاء على جهدهم ونجاحهم في العثور عليه والتخلص منه».

وأشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمقتل البغدادي، ووصفه بأنه «نقطة تحول» في الحرب على الإرهاب، وكتب أردوغان على «تويتر»: «مقتل زعيم «داعش» يعد نقطة تحول في الحرب على الإرهاب».

إلى ذلك، قال محمد جواد آذري جهرمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني إن مقتل أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم «داعش» ليس «ضربة كبيرة»، متهماً الولايات المتحدة بأنها هي التي أنشأت التنظيم الإرهابي، وقال آذري جهرمي، على «تويتر»: «ليست ضربة كبيرة، لقد قتلتم فقط صنيعتكم».(وكالات)