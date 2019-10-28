محكمة الجنايات تستدعي وزراء وبرلمانيين باتهامات فساد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر قاضي تحقيق في محكمة جنايات مكافحة الفساد، أمس الأحد، قراراً باستقدام وزراء وأعضاء في مجلس النواب. وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى إن «قاضي محكمة الفساد أصدر أمراً بحق وزير متقاعد ووزير في الحكومة الحالية وعضوين آخرين في مجلس النواب ومدير عام».

وأعلن أربعة نواب استقالتهم من البرلمان رفضاً لأداء الطبقة السياسية التي يتهمونها ب»الفشل» في الاستجابة لمطالب الحركة الاحتجاجية.

وقدم النائبان الشيوعيان الوحيدان استقالتهما «بسبب التظاهرات وأساليب قمعها»، كما أعلن نائبان آخران، من قائمة «النصر» التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي المعارض حالياً، الاستقالة.

يجئ ذلك فيما، بدأ نواب الزعيم الديني مقتدى الصدر، اعتصاماً مفتوحاً مساء السبت، داخل مجلس النواب.

وقال النائب بدر الزيادي: «في هذا الاعتصام، من المحتمل أن يكون هناك اتخاذ لقرارات جديدة لا نستطيع التكلم فيها الآن، لكن الأيام القادمة ستظهرها إذا ما استمرت حكومة عادل عبد المهدي في هذه الطريقة بقمع التظاهرات وعدم تلبية المطالب». وأكد النائب عن الكتلة نفسها رائد فهمي، أن «سائرون انضمت إلى المعارضة وتطالب باستقالة رئيس الوزراء».

بدوره، استنكر رئيس المنبر العراقي أياد علاوي، الاعتداءات التي طالت المتظاهرين السلميين وخلفت المئات من الشهداء وآلاف من الجرحى، مؤكداً أن السكوت لم يعد مسموحاً به «أمام الله ثم أمام الشعب».

وأضاف علاوي، أنه سيجتمع بقيادات سياسية وشخصيات وطنية؛ لمناقشة التداعيات الخطرة في ضوء عجز الحكومة عن الاستجابة للمطالب الدستورية.

(وكالات)