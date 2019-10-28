اختيار أول سيدة لرئاسة وزراء بلجيكا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال، اختيار وزيرة الموازنة صوفي ويلمز رئيسة وزراء بالوكالة للبلاد؛ لتكون بذلك أول امرأة تشغل هذا المنصب في بلجيكا.

ولا يزال يتعين على ويلمز البالغة 44 عامًا، أن تؤدي اليمين الدستورية أمام الملك فيليب.

وقال ميشال الذي سيتولى منصب رئيس المجلس الأوروبي في ديسمبر/كانون الأول المقبل، إنه ينوي التنحي مع بداية نوفمبر/تشرين الثاني «على أبعد تقدير».

ومنذ انهيار التحالف الحكومي برئاسة ميشال في ديسمبر 2018، لم تكن لدى بلجيكا حكومة فيدرالية تعمل بكامل طاقتها.

ووفق «سكاي نيوز» بقي ميشال رئيسًا للوزراء بالوكالة منذ ذلك الحين، وما زاد الوضع السياسي تعقيدًا الانتخابات البرلمانية في مايو/أيار الماضي ونتائجها. وكتب ميشال على «تويتر»: «تهانينا لصوفي ويلمز التي تم طرح اسمها على الملك لتكون رئيسة وزراء بالوكالة».

وويلمز التي دخلت البرلمان للمرة الأولى عام 2014 ويُنظر إليها كحليفة لميشال، اختيرت للمنصب من جانب لجنة وزارية.