شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية ألمانيا يزور مصر.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، زيارة إلى القاهرة، اليوم، الاثنين، وتستمر لمدة يومين، يلتقى خلالها مع وزير الخارجية سامح شكرى لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائى، فضلا عن مناقشة عدد من القضايا الإقليمية خاصة الوضع فى ليبيا وسوريا.

وكان بيان وزعته السفارة الألمانية بالقاهرة، الجمعة، أن ماس سيلتقى خلال زيارته ممثلين عن بعض الشركات المصرية الناشئة وبعض الشركات الألمانية العاملة فى مصر، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يدشن الوزير الألماني، خلال زيارته، مبنى جديد ملحق بالمدرسة الألمانية الإنجيلية الثانوية.

وأكد البيان أن مصر تضطلع فى الوقت الراهن بصفتها الرئيس الحالى للاتحاد الإفريقى وألمانيا بصفتها عضوا فى مجلس الأمن الدولي، بمسؤولية كبيرة واهتمام مشترك بالسلام والأمن فى المنطقة.

تجدر الإشارة، إلى أن وزير الخارجية الالمانى هايكو ماس، يقوم بجولة خلال الأيام الحالية فى عدة دول بالشمال الإفريقى ومنكطقة الشرق الأوسط، فقد زار تونس، ثم ليبيا.