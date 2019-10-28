شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاجات العراق.. محافظ الديوانية يعلن رفع حظر التجوال اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن زهير على الشعلان، محافظ الديوانية فى العراق، عن رفع حظر التجوال فى المحافظة، اليوم الاثنين.
ووفقا لـ"السومرية نيوز" العراقية، قال الشعلان، إنه تقرر رفع حظر التجوال اليوم الاثنين، الساعة السادسة صباحا، مشددا على ضرورة المباشرة بالدوام الرسمى للدوائر كافة.
يشار أن الحكومة المحلية فى محافظة الديوانية فرضت حظرا شاملا على التجوال على خلفية التظاهرات التى شهدتها المحافظة، وما رافقها من أعمال عنف وصدامات بين المتظاهرين والقوات الأمنية.
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