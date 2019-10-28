العراق.. الصدر يحذر من صدام بين المحتجين والحشد الشعبي

بغداد / نازا محمد / الخليج 365

حذّر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأحد، الحكومة العراقية من محاولة "زج الحشد الشعبي في الصدام مع الشعب".

وقال الصدر، في تغريدة له عبر "تويتر" اطلعت عليها الخليج 365، مخاطبا الحشد: "لا تناصروا الفاسد ولا تقمعوا الشعب، ولا تمكنوا غير المنضبطين منكم من رقاب الشعب ودمائه".

وأضاف الصدر: "سلاح الحشد ما زال موجها لداعش ولن يكون ضد الشعب"، مشددا على أن "الجيش العراقي والقوات الأمنية هي الوحيدة المعنية بأخذ زمام الأمور في الدفاع عن الشعب لا عن الفاسد".

وقتل خلال ثلاثة أيام 74 وأصيب نحو 3500 آخرين بينهم أفراد أمن، في الاحتجاجات الأخيرة المناهضة للحكومة، حسب مفوضية حقوق الانسان العراقية.

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وسقط معظم القتلى في مواجهات بين المتظاهرين ومسلحي فصائل الحشد الشعبي، المقربة من إيران؛ حيث أطلق مسلحو الحشد النار على المحتجين عند محاولتهم الوصول إلى مقراتهم في محافظات وسط وجنوبي البلاد بهدف إضران النيران فيها.

وموجة الاحتجاجات الجديدة التي بدأت الجمعة هي الثانية من نوعها خلال الشهر الجاري، بعد أخرى قبل نحو أسبوعين شهدت مقتل 149 محتجًا وثمانية من أفراد الأمن.

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