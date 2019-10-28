حمدان الشمراني: نشعر بالإحباط من نتائجنا السلبية

صحيفة الخليج الالكترونية

أكد حمدان الشمراني؛ لاعب نادي الاتحاد أنه وزملائه اللاعبين يشعرون بحالة من الإحباط، نظرًا لتراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة، واعدًا الجمهور بتقديم الأفضل فيما هو قادم.

العميد تلقى الهزيمة تحت قيادة مدربه الوطني محمد عبدولي، بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الشمراني، خلال تصريحاته بعد المباراة”: “ليس هناك مشكلات بالفريق، سييرا رحل وجاء عبدولي ولم يقصر معنا، ونعد الجمهور بالأفضل في القادم”.

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وأضاف: “نشعر بحالة كبيرة من الإحباط، أي لاعب يتمنى الفوز، لكن هذا حال كرة القدم، وإن شاء الله نرجع لمستوانا المعهود”.

بسؤاله عن مدى تأثير الهزائم على الفريق في ديربي جدة المقبل أمام الأهلي، علق: “لن نتأثر، الديربي مباراة خاصة”.

وعندما وجه له المراسل سؤالًا عن الفارق بين تدريبات المدرب السابق لويس سييرا وعبدولي، رفض اللاعب الإجابة، مغادرًا ساحة اللقاءات.

يذكر أن الهزيمة هي الثالثة على التوالي للاتحاد بالدوري، ليتجمد رصيده عند تسع نقاط، في المركز العاشر، بينما ارتفع رصيد أبها إلى النقطة 11 ليرتقي إلى المركز الثامن بجدول الترتيب.