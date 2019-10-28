روما يضاعف أزمة ميلان بالفوز عليه في الدوري الإيطالي

صحيفة الخليج الالكترونية

تقدم روما للمركز الخامس في دوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم بفوزه 2-1 على ميلان على الاستاد الأولمبي لتتواصل الأزمة التي يمر بها الضيوف.

ووضع إيدن جيكو أصحاب الضيافة في المقدمة في الشوط الأول قبل أن يتعادل تيو هرنانديز لميلان مع بداية الشوط الثاني.

وسجل نيكولو زانيولو هدف الفوز عقب 59 دقيقة ليدفع روما لتجاوز كالياري نحو المركز الخامس برصيد 16 نقطة متراجعا بفارق نقطة واحدة خلف نابولي صاحب المركز الرابع وهو آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

وحصد المدرب ستيفانو بيولي نقطة واحدة من أول مباراتين له مع ميلان منذ أن حل بديلا لماركو جيامباولو المقال ويحتل فريقه المركز 12 برصيد 10 نقاط بعد أن فاز بمباراة واحدة فقط من بين آخر ست مباريات خاضها.