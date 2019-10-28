يونايتد يهزم نوريتش ويحقق أول انتصار خارج ملعبه في الدوري

صحيفة الخليج الالكترونية

فاز مانشستر يونايتد 3-1 على مستضيفه نوريتش سيتي المتعثر لينتزع انتصاره الأول خارج ملعبه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم رغم إضاعته لركلتي جزاء ليتقدم إلى المركز السابع في جدول الترتيب على الرغم من إهدار ركلتي جزاء باستاد كارو رود اليوم الأحد.

منح هدفا سكوت مكتوميناي وماركوس راشفورد في الشوط الأول السيطرة للفريق الضيف لكن كان بإمكانه أن يضاعف التقدم بعدما أنقذ تيم كرول ركلتي جزاء من راشفورد وأنطوني مارسيال تم احتسابهما بعد اللجوء لحكم الفيديو المساعد.

Advertisements

وتقدم مكتوميناي ليونايتد بعد 21 دقيقة، وهو الهدف رقم 2000 للفريق على مدار مشاركاته في الدوري الممتاز، ثم تصدى كرول لركلة جزاء من راشفورد لكن مهاجم يونايتد لم يخطئ عندما مرر له دانييل جيمس الكرة وهو في وضع انفراد في الدقيقة 30.

واتجه كرول إلى اليسار ليتصدى لركلة جزاء سددها مارسيال لكن المهاجم الفرنسي استطاع هز الشباك بإنهاء رائع في الدقيقة 73 اثر تبادل للكرة مع راشفورد.

وسجل الجناح الكوبي اونيل هرنانديز هدف حفظ ماء الوجه لنوريتش من مجهود فردي قبل دقيقتين على النهاية.