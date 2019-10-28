دراسة علمية: "الدماغ بيصلح نفسه أثناء النوم"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 أكتوبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

عدد من عمليات الانتعاش النشيطة تجري في دماغ الإنسان أثنا نومه، أمر أفادت به مجلة Nature Neuroscience العلمية، حيث تتولى خلايا "الميكروجليا"، بصفتها خلايا مساعدة داخل جهاز الأعصاب المركزي، تنفيذ عملية "ترميم" الدماغ، وفقا لما ذكرته "روسيا اليوم".



ويزيد عدد تلك الخلايا في دماغ الإنسان بمقدار 8 – 10 أضعاف عدد خلايا الأعصاب العادية.

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وخلايا "الميكروجليا" تساعد الإنسان في التغلب على عواقب الجلطة الدماغية، أما تعطلها فيمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالفصام والتوحد والخرف، فضلا عن أمراض باركنسون وألزهايمر.

وذكر موقع "لايف" نقلا عن المجلة الطبية، أن خلايا "الميكروجليا" تبتلع أثناء نوم الإنسان البكتيريا والخلايا الميتة، ثم تهضمها وذلك من أجل تطهير الدماغ وإنعاش أقسامه التي تعرضت لإصابات.

فيما أثبت العلماء في جامعة "روتشستر" الأمريكية أن عمليات "الترميم" هذه تجري في دماغ الإنسان أثناء النوم، وذلك بعد إجراء تجارب على الفئران حيث جعلوا القوارض تتعاطى مادة تسمى بـ"نوريبينفرين" ينتجها الجسم وقت اليقظة ويكف عن إنتاجها وقت النوم.

وتسببت كميات زائدة من "نوريبينفرين" في تعطيل عمل خلايا "الميكروجليا" لدى الفئران، ويعني ذلك أن جهاز الأعصاب المركزي يقوم بتفعيل آلية وقاية شأنها شأن مفتاح كهربائي يطفئ النور بعد الخلود إلى النوم ويعيد تشغيله بعد الاستيقاظ.