شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد الإمارتية: تحول اعصار كيار إلى الدرجة الرابعة فى بحر العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعصار كيار ، تحول الى الدرجة الرابعة كما ذكر المركز الوطنى للأرصاد الإمارتية، فى منطقة شرق بحر العرب وموقعه عند خط عرض 17.2 درجة شمالا وخط طول 67.6 درجة شرقا وتقدر سرعة الرياح حول مركزه 220 - 230 كم/س و تصاحبه سحب ركامية ممطرة، بحسب "وام".

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مخاطر اعصار كيار

وتوقع المركز - فى تقرير له عن الحالة المدارية " كيار " فى بحر العرب - تحرك الإعصار المدارى باتجاه غرب – شمال غرب إلى وسط بحر العرب وتعمقه إلى إعصار مدارى من الدرجة الخامسة وتقدر سرعة الرياح حول مركزه 255 - 265 كم/س خلال الـ 24 ساعة القادمة.

و حول التأثير المتوقع على الدولة .. أوضح أن البحر سيكون مضطربا فى الساحل الشرقى للدولة ابتداء من ‪ ليل الاثنين و يستمر يومى الثلاثاء والأربعاء وقد يغمر المد البحرى بعض المناطق المنخفضة من الساحل الشرقى فى فترة المد العالى خلال هذين اليومين