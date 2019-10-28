شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 3 من تنظيم داعش الإرهابى فى محافظة ديالى العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الحشد الشعبى العراقى مقتل 3 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابى خلال صد هجوم "إرهابي" كبير على حقول نفط خانة فى محافظة ديالي. وقال إعلام الحشد - فى بيان له أوردته قناة "السومرية نيوز " اليوم الأحد - إن قوات اللواء الأول فى الحشد الشعبى تمكنت، من صد هجوم كبير لتنظيم "داعش" الإرهابى على حقول نفط خانة شرق محافظة ديالى"، وأضاف، أن تصدى الهجوم أسفر عن قتل 3 عناصر بتنظيم "داعش" الإرهابى كحصيلة أولية

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