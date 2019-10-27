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شكرا لقرائتكم خبر عن حريق ضخم في عمارة سكنية بالمدينة.. والدفاع المدني يخلي 39 شخصا (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أخلت فرق الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة 39 شخصًا إضافة إلى تقديم الإسعافات الأولية لحالتي اختناق لامرأتين بعد نشوب حريق داخل بدروم لعمارة سكنية بشارع الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز بالمدينة.
وأوضح المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد خالد مبارك الجهني أنه ورد بلاغًا عن حادث حريق في شقة بشارع الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، مؤكدا أنه تم توجيه الفرق اللازمة للموقع.
وأضاف الجهني أنه عند الوصول اتضح أن الحادث اقتصر في المطبخ داخل البدروم لعمارة سكنية تم السيطرة عليه وإخماده وإخلاء (39) شخصًا وتقديم الإسعافات الأولية لحالتي اختناق لامرأتين في الموقع وحالتهما مستقرة وجارٍ استكمال الإجراءات في الموقع.
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