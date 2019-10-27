شكرا لقرائتكم خبر عن جازان.. تكريم سائق حافلة أنقذ 55 طالبة من الموت صعقاً بالكهرباء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كرمت الجهات المسؤولة في جازان، سائق حافلة، بـ25 ألف ريال، بعد أن ساعد في إنقاذ 55 طالبة من خطر التماس كهربائي كاد أن يتسبب في كارثة.

وقال قائد الحافلة الخاصة بمدرسة الواصلي التابعة لمركز وادي جازان، إنه أثناء مروره من وسط قرية الواصلي تفاجأ بسلك كيبل الضغط العالي المتدلي قد اشتبك بهواية الحافلة، وحدث التماسّ كهربائي لكل الأجزاء الحديدية بالحافلة.

وتابع سائق الحافلة أنه وجّه الطالبات على الفور بعدم لمس أي جزء حديدي في الحافلة، وتمكن من إخراجهن بسلام، وقام باستدعاء أولياء أمور الطالبات لتسلّمهن.

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