دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع ابل تنشر تنويهات لمستخدمي هاتف iPhone 5 قبل تثبيت تحديث iOS 10.3.4 ظهر على التقنية بلا حدود.

كانت شركة ابل قد أكدت على ضرورة تحديث برمجيات الإصدارات القديمة من هواتف الأيفون لتصحيح الخلل الذي رصد في نظام GPS واليوم تنشر الشركة تحذيرات جديدة لمستخدمي هاتف iPhone 5.

وجهت شركة ابل تحذيرات لمستخدمي هاتف iPhone 5 تشير فيها إلى ضرورة تحديث برمجيات الهاتف إلى iOS 10.3.4 بشكل سريع وقبل الثالث من نوفمبر، وذلك لتفادي فقدان بعض البيانات والمميزات الرئيسية مثل البريد الإلكتروني، التصفح على شبكة الإنترنت، إلى جانب متجر تطبيقات ابل وiCloud

ولقد رصدت مشكلة نظام GPS للمرة الأولى في الإصدارات القديمة من هواتف الأيفون خلال شهر أبريل، حيث يؤدي الخلل في النظام إلى خطأ يظهر في التوقيت والتاريخ في الهاتف، وهو ما يتطلب التحديث بشكل سريع إلى الإصدار 10.3.4 قبل شهر نوفمبر.

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كما نوهت ابل لضرورة النسخ الإحتياطي للملفات والتطبيقات قبل بدء عملية التحديث، لإستعادة البيانات من جديد بعد إتمام عملية تثبيت التحديث الجديد.

يذكر أن شركة ابل قد أشارت إلى أن المتضررين من خلل نظام GPS في هواتف الأيفون تعد نسبة صغيرة، كما أن 9% من مستخدمي هواتف الأيفون تدعم هواتفهم نظام iOS 12.

المصدر

هذا الموضوع ابل تنشر تنويهات لمستخدمي هاتف iPhone 5 قبل تثبيت تحديث iOS 10.3.4 ظهر على التقنية بلا حدود.