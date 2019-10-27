شكرا لقرائتكم خبر عن تسلسل زمنى وتفاصيل الهجوم.. كيف قتلت أمريكا زعيم تنظيم داعش الإرهابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الأحد، مقتل زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادى خلال هجوم شُن أثناء الليل بقيادة القوات المسلحة الأمريكية فى سوريا.

وفيما يلى وصف للهجوم طبقا لترامب الذى سرد بشكل غير معتاد التفاصيل خلال كلمة وجهها من البيت الأبيض:

*قال ترامب إن الولايات المتحدة بدأت فى تلقى معلومات مخابرات عن مكان البغدادى قبل شهر تقريبا ومن بينها بعض المعلومات "المفيدة" من الأكراد.

واستطاع مسؤولو المخابرات الأمريكية تحديد مكانه على وجه الدقة قبل أسبوعين فى حين أصبح ترامب نفسه على علم بالهجوم المزمع قبل ثلاثة أيام. وفى إطار الخطة كان على الولايات المتحدة ضمان الحصول على إذن من روسيا للطيران فوق مجالها الجوي. وقال ترامب إن البيت الأبيض لم يبلغ روسيا بطبيعة العملية ولكنه أبلغ المسؤولين الروس إنهم "سيعجبون" بها.

*وعاد ترامب إلى البيت الأبيض يوم السبت فى نحو الساعة 4.30 مساء بالتوقيت المحلي(10.30 مساء بتوقيت سوريا) بعد مباراة للجولف فى فرجينيا وذلك طبقا لجدول مواعيده الرسمي. وقال ترامب إنه عقد اجتماعا فى غرفة العمليات بالبيت الأبيض فى نحو الساعة الخامسة مساء ضم نائبه مايك بنس ووزير الدفاع مارك إسبر ومستشار الأمن القومى روبرت أوبراين ومسؤولين آخرين فى المخابرات. *وقال ترامب إنه بعد لحظات من تجمعهم أقلعت ثمانى طائرات هليكوبتر من قاعدة عسكرية فى الشرق الأوسط لم يكشف النقاب عنها حاملة عسكريين أمريكيين وكلابا مدربة تابعة للجيش. ويتبع هؤلاء الأفراد قوة دلتا وهى إحدى وحدات القوات الخاصة الأمريكية التى تركز بشكل أساسى على مكافحة الإرهاب وغالبا ما يتم إرسالها لاعتقال أهداف ثمينة. وأبلغ مسؤول أمريكى رويترز أن العملية شُنت من قاعدة جوية فى غرب العراق. وقال ترامب إن طائرات وسفنا حربية دعمت العملية البرية التى جرت فى منطقة إدلب بسوريا. وكان الجنود الأمريكيون مزودين أيضا بروبوت تابع للجيش ولكن لم يتم استخدامه فى نهاية الأمر.

* وقال ترامب إنه لدى الاقتراب من مجمع البغدادى تعرضت الطائرات الهليكوبتر لإطلاق نار ولكن القوات الأمريكية تمكنت بشكل سريع من وقف الهجوم المضاد والهبوط بسلام. وأضاف أن القوات دخلت المبنى خلال ثوان بتفجير الجدران بسبب تأكدها من أن البوابة الرئيسية للمجمع كانت مفخخة. وقال "كنا نتلقى تقارير كاملة دقيقة بدقيقة".

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*وقال ترامب إن القوات الأمريكية طهرت المجمع بسرعة "إما باستسلام الناس أو إطلاق النار عليهم وقتلهم". وتم إخراج 11 طفلا سالمين وتم تسليمهم لرعاية طرف ثالث امتنع الرئيس عن كشف النقاب عنه. واعتقل الجنود الأمريكيون عدة مقاتلين من تنظيم داعش وسجنوهم فيما بعد.

*فر البغدادى إلى منطقة تحت أرض المجمع ثم إلى نفق ومعه ثلاثة من أولاده. وقال إسبر لمحطة (سي.إن.إن) اليوم الأحد إن القوات الأمريكية طلبت من البغدادى تسليم نفسه ولكنه رفض. وقال ترامب إن البغدادى كان "يبكى ويصرخ" أثناء ملاحقه الكلاب له فى نفق مسدود وقام بتفجير سترته الناسفة مما أدى إلى مقتله وأولاده وانهيار النفق. ولم يصب أى عسكرى على الرغم من إصابة أحد الكلاب بجروح بالغة. *ونظرا لتشوه جثة البغدادى من جراء التفجيرات استخدمت القوات الأمريكية اختبار الحمض النووى فى نفس الموقع للتأكد من هويته خلال 15 دقيقة تقريبا. وقال ترامب "نتائج التحليل أعطت تحديدا مؤكدا وفوريا وإيجابيا تماما لهويته. كان هو". وقال أوبراين لمحطة(إن.بي.سى نيوز) اليوم الأحد " كنا فى غرفة العمليات . واتصل بنا قائد المهمة وقال بالتأكيد بنسبة 100 فى المئة فزنا بالجائزة الكبرى".

*وواصل الجنود تفتيش المجمع وأخذوا "مواد حساسة للغاية" من بينها معلومات عن نشأة تنظيم داعش وخططه فى المستقبل. وفى المجمل ظلت القوات الأمريكية فى المجمع ساعتين تقريبا قبل عودتها جوا من نفس الطريق الذى جاءت منه.

*وقال أوبراين إنه سيتم "التخلص بشكل ملائم" من أشلاء البغدادى وأضاف أنه يتوقع اتباع نفس النهج الذى استخدم مع جثمان أسامة بن لادن فى 2011 . وأُلقى زعيم تنظيم القاعدة فى البحر بعد تشاور المسؤولين الأمريكيين مع خبراء فى القانون.