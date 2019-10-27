الأمن التونسى يطلق الغاز المسيل للسيطرة على اشتباكات عقب مبارة كرة قدم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت قوات الأمن التونسية، قنابل الغاز المسيل للدموع بملعب الطيب المهيرى للسيطرة على أحداث شغب اندلعت عقب مباراة لكرة قدم بين فريقى الترجى والصفاقسي، والتى انتهت بخسارة الأخير بهدفين نظيفين. وذكرت وكالة "تونس إفريقيا" للأنباء، اليوم الأحد، أنه عقب انتهاء المباراة ألقت الجماهير الغاضبة القوارير والحجارة على قوات الأمن، التى ردت بدورها بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع داخل المدرجات وخارج الملعب.

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