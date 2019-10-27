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الإمارات والبرازيل توقعان عددا من اتفاقيات التعاون بين البلدين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد ولى عهد أبوظبى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس البرازيلى جايير بولسونارو، مراسم تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين عدد من الجهات والمؤسسات فى دولة الإمارات و البرازيل.

ذكرت قناة "سكاى نيوز" اليوم الأحد، أن الاتفاقيات شملت مذكرات تفاهم بشأن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، واتفاقية للتعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة فى المجالات الجمركية بين الهيئة الاتحادية للجمارك فى الدولة وجمارك البرازيل، بالإضافة إلى اتفاقية للتعاون بين وزارتى الدفاع فى البلدين بشأن التبادل والحماية المشتركة للمعلومات والمواد المصنفة، بالإضافة إلى اتفاقية للتعاون المشترك فى مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ومذكرة تفاهم بشأن الحفاظ على التنوع البيولوجى بين وزارة التغير المناخى والبيئة فى الإمارات ونظيرتها فى البرازيل.

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كما تم الاتفاق على مشروع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء وتشغيل صندوق إماراتى ــ برازيلى للتعاون الاستراتيجى وتوسيع القدرات الإنتاجية لقطاع الدفاع، إلى جانب مذكرة تفاهم بشأن دعم الصادرات وإعادة التصدير بين إمارة أبوظبى والبرازيل.

ويزور الرئيس البرازيلى جايير بولسونارو دولة الإمارات، فى إطار جولة فى المنطقة يسعى خلالها لتعزيز التجارة والاستثمار للمساهمة فى إنعاش الاقتصاد البرازيلي.

 

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