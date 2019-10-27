شكرا لقرائتكم خبر عن روح الدعابة تغلب على اللبنانيين خلال مظاهرات بيروت.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كطبيعة الشعب اللبنانى الذى يمتاز بخفة الدم حتى فى أصعب الظروف، انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق مداعبة أحد الأشخاص المتظاهرين فى أحد الميادين التى تشهد الاعتصامات التى كانت تطالب بإقالة حكومة رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى.

وبحسب مقطع الفيديو المنتشر يسير المارة فى هدوء حاملين الأعلام اللبنانية وفجأة يظهر شخص يرتدى مجموعة من أكياس القمامة ليهرب المارة، فى قالب كوميدى على طريقة برامج المقالب.

ودخلت المظاهرات فى لبنان يومها العاشر على التوالى ، للمطالبة بتطبيق الإصلاحات التى تعهد بها رئيس الوزراء سعد الحريرى.

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