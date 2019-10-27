شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقى: قتل البغدادى بعملية نوعية بدأت يونيو من العام الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى، أن عملية قتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابى أبو بكر البغدادى جاءت بعملية نوعية بدأت من شهر يونيو من العام الماضي.

وقال عبد المهدى ، فى كلمة أوردتها قناة "السومرية نيوز" اليوم الأحد ، إن جهاز المخابرات يستكمل انجاز هزيمة داعش بنصر استخبارى أطاح بزعيم داعش.

وأضاف أن قتل البغدادى جاء بعملية نوعية بدأت من شهر يونيو من العام الماضى أسفرت عن القاء القبض على ناقلين ومقربين من عائلته أسهمت فى الوصول الى مكان وجوده فى سوريا.

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وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد أكد فى وقت سابق اليوم مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابى أبو بكر البغدادي، كاشفا تفاصيل العملية التى نفذتها القوات الأمريكية الخاصة شمال غرب سوريا.

وقال ترامب، فى مؤتمر صحفى بالبيت الأبيض، إن البغدادى قتل بعد تفجير "سترته" الناسفة إثر محاصرته من قبل القوة الأميركية داخل نفق، كان يدرك زعيم داعش أنه كان مغلقا.