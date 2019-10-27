شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الانتخابات الجزائرية: الإعلان عن قائمة المرشحين للرئاسة خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالجزائر، أنها بصدد دراسة ملفات الراغبين فى الترشح للانتخابات الرئاسية التى تلقتها، مشيرة إلى أن الإعلان عن قائمة المرشحين المقبولين سيتم فى ظرف أسبوع.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية مساء اليوم الأحد عن على ذراع مسؤول الإعلام بالسلطة قوله - إنه تم تشكيل 10 لجان قانونية خاصة بدراسة ملفات الراغبين فى الترشح والتأكد من صحة المعلومات الواردة فى ملفتهم، مشيرا الى أن السلطة ستفصل فى الملفات خلال 7 أيام.
ونفى ذراع، قيام بعض المرشحين بتقديم ملفاتهم بعد انتهاء الموعد القانوني، مؤكدا أن آخر 8 مرشحين وصلوا إلى مقر السلطة قبل منتصف الليل.
وبحسب قانون الانتخابات بالجزائر فإن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تفصل فى صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار معلل تعليلا قانونيا فى أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح، ويبلغ قرار السلطة إلى المترشح فور صدوره ويحق له فى حالة الرفض الطعن فى هذا القرار لدى المجلس الدستورى فى أجل أقصاه 48 ساعة من تبليغه".
يذكر أن 22 مرشحا قدموا أوراق ترشحهم للسلطة المستقلة للانتخابات لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة فى 12 ديسمبر المقبل.
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