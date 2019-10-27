اليمن.. خفر السواحل تحذر من اقتراب العاصفة المدارية "كيار"

شكري حسين / الخليج 365



حذّرت مصلحة خفر السواحل اليمني فرع عدن، الأحد، جميع الصيادين من الدخول إلى البحر خلال اليومين القادمين.



وقالت المصلحة في بيان، اطلعت عليه الخليج 365: "نحذر جميع الصيادين من دخول البحر خلال يومي الإثنين والثلاثاء، بسبب اقتراب العاصفة المدارية كيار".



كما حذرت المواطنين ومرتادي الشواطىء من السباحة والتنزه على طول السواحل خلال اليومين القادمين، داعية الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة.



وأكدت المصلحة استعدادها وجهوزيتها لاستقبال أي بلاغات وتقديم المساعدات عبر نشرها لعدة أرقام للطوارئ.



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وأفاد خبير الأرصاد الجوي اليمني نبيل عبود، للأناضول، أنه من المتوقع أن يضرب الإعصار سواحل عدد من المحافظات الجنوبية (المهرة وحضرموت وأبين وعدن ولحج).



ويعد إعصار "كيار" أقوى درجة على سلم الأعاصير، وأكثرها عنفاً وتدميراً، بعد أن بات على مشارف الدخول تحت تصنيف الدرجة الخامسة، حسب خبراء في الأرصاد الجوي.



وارتفعت المخاوف مع اقتراب الإعصار وتأثيره على السواحل الجنوبية، مقابل تقليل السلطات المحلية في المحافظات من مخاطره المُحتملة على منازل المواطنين أو الأراضي الزراعية والأودية.

وفي أكتوبر/ تشرين أول 2018‎ ضرب إعصار "لبان" أجزاء كبيرة من محافظة المهرة "شرقي اليمن" وتحديدا مناطق "سيحوت والمسيلة وحصوين"، مخلفاً أكثر من 11 حالة وفاة، ونزوح 3800 أسرة، إضافة غلى الأضرار الكبيرة التي لحقت بالطرق والبنية التحتية، نتيجة الأمطار الغزيرة حينها.



ويعاني اليمن من تردي مستوى الخدمات في كافة القطاعات، جراء الحرب المستمرة منذ نحو خمس سنوات، وهو ما قد يزيد من تداعيات أي إعصار قادم.

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