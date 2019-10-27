العراق / حسين الأمير/ الخليج 365
قتل 6 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، الأحد، في محافظتي الأنبار (غرب) وديالى (شرق) بالعراق.
وقالت وزارة الدفاع، في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إن "قوة محمولة جوا تمكنت من قتل 3 من عناصر داعش واعتقال اثنين آخرين كانوا يتنقلون على دراجات نارية غرب بحيرة الثرثار شمالي محافظة الأنبار".
من جانبه، قال إعلام "الحشد الشعبي"، في بيان، إن قواتها صدت هجوما كبيرا لمسلحي تنظيم "داعش" على حقول "نفط خانة" في محافظة ديالى شرقي البلاد.
وأضاف الحشد، وهو كيان رسمي مكون من فصائل شيعية، أن قواتها قتلت 3 من مسلحي "داعش" خلال صد الهجوم.
وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأحد، مقتل زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي وهو عراقي في غارة شنتها قوات أمريكية خاصة، الليلة الماضية، في منطقة إدلب السورية.
ورغم انحصار نفوذ "داعش" واسترداد معظم الأراضي التي كان يسيطر عليها، إلا أنه لا يزال للتنظيم وجود في العراق وسوريا، حيث يشن هجمات من آن إلى آخر.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر العراق.. مقتل 6 من عناصر "داعش" شرقي وغربي البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.