الخارجية التركية: "البغدادي" أحد ألد أعداء بلدنا والإنسانية والإسلام

أنقرة/ الخليج 365

المتحدث باسم الوزارة حامي أقصوي:

- تركيا ستواصل خلال المرحلة القادمة كفاحها ضد المنظمات الإرهابية سواء "داعش" أو "بي كا كا/ ب ي د"

شدّدت وزارة الخارجية التركية على أن زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي "أبو بكر البغدادي"، هو أحد ألد أعداد بلدنا والإنسانية والإسلام.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الوزارة حامي أقصوي، ردًا على سؤال الأحد، حول مقتل "البغدادي"، شمال غربي سوريا.

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وقال أقصوي: "أبو بكر البغدادي هو أحد ألد أعداد الإنسانية والدين الإسلامي وتركيا".

وأكّد أن تركيا باعتبارها من أكثر الأعضاء الفاعلين في التحالف الدولي لمحاربة "داعش"، كافحت في الخطوط الأمامية وجهًا لوجه التنظيم الإرهابي الذي أسسه "البغدادي"، والعقلية المنحرفة التي يمثلها.

وأشار إلى أن تركيا ستواصل خلال المرحلة القادمة كفاحها ضد المنظمات الإرهابية، سواء "داعش" أو "بي كا كا/ ب ي د".

وفي وقت سابق الأحد، أعلن الرئيس ترامب مقتل البغدادي في عملية خاصة نفذتها قوات بلاده، فجر اليوم، شمال غربي سوريا، وبالتنسيق مع تركيا وروسيا والعراق.



وقال ترامب إن "البغدادي قُتل بعد تفجير سترته الناسفة إثر محاصرته من قبل القوات الأمريكية في نفق مسدود، وإنه كان يبكي ويصرخ".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.