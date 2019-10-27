إصابة مدني في هجوم لـ"ي ب ك" الإرهابي على "أعزاز" السورية

أعزاز (سوريا) / الخليج 365

أصيب مدني، الأحد، جراء استهداف تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي منطقة "أعزاز" بقذائف الهاون من نقاطه بمنطقة "تل رفعت"، رغم الاتفاق التركي الروسي القاضي بانسحابه من هذه المنطقة.

وقال مراسل الخليج 365 إن إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" أطلقوا 5 قذائف هاون على مركز "أعزاز" التي يسيطر عليها الجيش الوطني السوري، والواقع على الشريط الحدود بين تركيا وسوريا.

وأوضح المراسل أن الهجوم أسفر عن إصابة مدني، وفق المعطيات الأولية.

وفي وقت سابق، أحبط "الجيش الوطني السوري" محاولة تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي، التسلل من "تل رفعت" إلى ريفي منطقتي "اعزاز" و"عفرين" الواقعتين شمالي حلب.

Advertisements

والأربعاء، استشهد 4 جنود وأصيب 7 من "الوطني السوري" خلال اشتباكات مع إرهابيين حاولوا التسلسل إلى خطوط الجبهة في قريتي "كفر كلبين" و"كفر خاشير" بالريف الجنوبي لـ"اعزاز".

وتأتي هجمات التنظيم الإرهابي رغم الاتفاق الذي توصل إليه الجانبان التركي والروسي الثلاثاء الماضي، وينص على إخراج جميع عناصر التنظيم وأسلحتهم من منطقتي "منبج" و"تل رفعت" في غضون 150 ساعة تنتهي الثلاثاء المقبل.



ورغم الاتفاق المذكور، يواصل "ي ب ك" احتلال "تل رفعت" التي سيطرت عليها بدعم جوي روسي عام 2016، فيما تم طرد عناصر التنظيم من مدينة عفرين شمالي سوريا في آذار/ مارس 2018 ضمن عملية "غصن الزيتون" الذي نفذها الجيش التركي و"السوري الحر" آنذاك.



ويقوم عناصر التنظيم باستهداف متكرر لمناطق سيطرة الجيش الوطني السوري انطلاقا من "تل رفعت".

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.