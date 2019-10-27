جنبلاط يجدد الدعوة لتشكيل حكومة بعيدا عن التيارات السياسية

بيروت / بلال البقيلي / الخليج 365



دعا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط، الأحد، إلى تشكيل حكومة جديدة بعيدا عن التيارات السياسية والأحزاب.

وأضاف الزعيم الدرزي، عبر "تويتر"، إنه يجب تشكيل هذه الحكومة "بعيدا عن التخوين والتشكيك وربط الأمور بنظريات المؤامرة".

وأردف أن ذلك يأتي "منعا من الوصول إلى الفوضى أو الانهيار".

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والخميس، قال جنبلاط إن أفضل حلّ للأزمة يكمن في "الإسراع في التعديل الحكومي، والدعوة لاحقا إلى انتخابات نيابية وفق قانون عصري لا طائفي".



ومنذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، لم تتوقف التظاهرات في لبنان، في حين بدأ المحتجون بإطلاق وصف الانتفاضة والثورة على تحركاتهم، التي تطالب باستعادة المال المنهوب ومحاسبة الفاسدين.



التحركات جاءت كردّ فعل على قرار الحكومة زيادة الضرائب في إطار إعداد موازنة العام القادم، لا سيما فرض رسم على تطبيق واتساب؛ ما اعتبره المحتجون "القشة الذي قسمت ظهر البعير".



ومنذ 18 أكتوبر، أقفلت معظم المؤسسات الرسمية والخاصة في لبنان، على رأسها المصارف، التي أعلنت استمرار الاقفال الإثنين، في ظل إضراب عام يفرضه المتظاهرون عبر قطع الطرقات الرئيسية، لا سيّما الطريق السريع الساحلي الذي يربط المدن الرئيسية ببعضها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.