“الشهراني” عضواً بمرصد الخبراء الخليجيين

صحيفة الخليج الإلكترونية انظم المهندس عبدالرحمن بن مطر الشهراني عضواً بمرصد الخبراء الخليجيّون وهو أحد الكفاءات السعودية الوطنية، حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية والماجستير في الإدارة و دورات وبرامج نوعية وحضور مؤتمرات ومتسلح بالعلم والعمل الدؤوب. أيضاً أحد كتاب صحيفة الخليج الالكترونية انشر الخبر :

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