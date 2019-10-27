مستشفى الزلفي: يكرم أثنتين من قسم الرعاية الصيدلية

صحيفة الخليج الإلكترونية كرم مدير مستشفى الزلفي العام الأخصائي عبدالعزيز بن محمد الفهد، اثنتين من قسم الرعاية الصيدلية؛ مساعدة صيدلي/ قدسيه عباس، ومساعدة صيدلي/ شائني ابراهام، بحضور المدير الطبي د.شامل عبدالرحمن، وذلك لمساهمتهما الجادة في السلامة الدوائية واكتشافهن للأخطاء الدوائية قبل وصولها للمريض .

ومن جانبهن عبر المكرمات عن سعادتهن الغامرة بهذا التكريم، مشيرات بأن ما قامن فيه واجب عليهن، مؤكدات بأن التكريم دافع لهن لبذل مزيد من الجهد لتقديم خدمة أفضل لهم. انشر الخبر :

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