مستشفي حفرالباطن تعطل بسبب الأمطار

صحيفة الخليج الإلكترونية

الخليج – نايف العبيلان : وقف صاحب السمو محافظ محافظة حفرالباطن الامير منصور بن محمد ال سعود ميدانيا على الاثار التي نجمت عن هطول الأمطار وزخات البرد الكثيفة التي سقطت على المحافظة.

وقد قام سموه بزيارة تفقدية لمستشفى حفرالباطن المركزي واطلع على الاثار الناجمة التي تعرض لها المستشفى وعن سير العمل من قبل منسوبيه وتطمن على الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمستفيدين سواء المراجعين او المنومين وحث سموه العاملين بالمستشفى لمضاعفة الجهود والتعاون في مثل هذه الأجواء.

كما تفقد سموه شعيب فليج واطلع على تصريف مياه الامطار ومدى فعالية قنوات تصريف السيول وكذلك تجول في عدد من الشوارع الرئيسية بالمحافظة.

واكد سموه على كافة الجهات بالمحافظة التعاون من اجل انجاح خطة الطوارئ الخاصة بالسيول والامطار لهذا العام ومضاعفة الجهود ورفع مستوى الاستعداد والتنسيق بين كافة الجهات لتقديم الخدمات التي يتطلع إليها المواطنين والمقيمين بالمحافظة.

رافق سموه بزيارته سعادة المشرف على الشؤون التنموية بالمحافظة ماجد القريني ومدير عام ادارة الدفاع المدني بحفرالباطن العقيد عبدالهادي مزهر الكناني.